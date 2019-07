Burgemeester feliciteert diamanten bruidspaar

‘Geven en nemen is heel belangrijk in een relatie’

De gemeente Uithoorn is een diamanten bruidspaar rijker. Nel(81) en Mathijs van den Broek(83) stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje en naar zijn eigen zeggen ‘ nog steeds heel verliefd’. Burgemeester Pieter Heiliegers feliciteerde het echtpaar maandagochtend bij hun thuis en overhandigde een pentekening van de Uithoornse kunstenaar menner Pick. Onder het genot van koffie en gebak vertellen Nel en Mathijs hoe zij elkaar hebben leren kennen en wat het geheim is van zo’n lang huwelijk. ,,Geven en nemen,” zegt Nel. ,,En je moet natuurlijk blijven leven,” grapt haar echtgenoot. Het diamanten bruidspaar heeft vijf kinderen gekregen en inmiddels 17 kleinkinderen. ,,Een dure hobby,” lachen ze. ,,Maar geld maakt toch niet gelukkig,” menen ze.

‘Ik was misschien te eerlijk’

Meneer Van den Broek heeft jarenlang verzekeringen verkocht bij het bedrijf dat nu bekend staat als A.S.R. ,,Ik verkocht alleen verzekeringen als ik er zelf achterstond. Als ik ze bij wijze van spreken ook aan mijn kinderen zou verkopen,” zegt hij. Inmiddels is hij uiteraard gestopt met werken, maar hij zet zich nog altijd in als vrijwilliger. ,,Bijvoorbeeld bij de Anbo, KDO en de Zonnebloem. Ze weten hem altijd wel te vinden voor een klusje,” glimlacht Nel trots. De burgemeester kreeg nog meer mooie herinneringen te horen, maar ook minder goede. Bijvoorbeeld hoe meneer Van den Broek als 6-jarig jongetje meemaakte dat er ineens vier Duitsers in de woonkamer stonden. ,,Een huiszoeking,” legt hij uit. ,,Ze dachten dat we een radio in huis hadden en dat was in die tijd verboden. Ik kan me dat nog heel goed herinneren.” Na twee uur gepraat en gelachen te hebben dankte de burgemeester het diamanten paar voor hun gastvrijheid en de gezelligheid. Ook het echtpaar liet weten het zeer op prijs te stellen dat de burgemeester op bezoek kwam.