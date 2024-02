25 jaar Aanhuis.nl Mijdrecht￼

Regio – Aanhuis.nl Mijdrecht viert 25 Jaar vakmanschap, innovatie in vloeren en woninginrichting. Op 20 februari 1999 opende wij met trots een parketspeciaalzaak in het bruisende hart van het industrieterrein van Mijdrecht. Wat begon als een bescheiden start, groeide al snel uit tot het succesverhaal dat nu bekend staat als Aanhuis.nl Mijdrecht, dat al 25 jaar lang de lokale gemeenschap met passie bedient. ‘Onze unieke kracht schuilt in het feit dat we telkens weer nieuwe trends als uitdagingen beschouwen en een voortdurende drang naar innovatie omarmen. Als pioniers behoorden we tot de eersten in Nederland die met succes houten vloeren introduceerden op vloerverwarming. Onze directe samenwerking met Duitse fabrikanten, waar parket en vloerverwarming al lang hand in hand gaan, bracht een schat aan expertise met zich mee.

Maar we gingen verder dan dat. Ons vakmanschap uitte zich in het creëren van individuele vloeren, aangepast aan de wensen van onze klanten. Van het produceren van eigen kleuren op houten vloeren tot het verouderen en roken ervan. Ook het direct verlijmen van vloerdelen op de dekvloer, destijds een revolutionair alternatief voor de traditionele leg-systemen.

Na vele succesvolle jaren als parketspeciaalzaak hebben we ons assortiment uitgebreid met pvc- en vinylvloeren, gevolgd door marmoleumvloeren. De volgende stap was de uitbreiding naar totale woninginrichting, met gordijnen, raamdecoratie en kasten op maat. In 2012 hebben we de handen ineengeslagen voor een samenwerking met het grotere collectief; Aanhuis.nl Mijdrecht is een feit! Deze strategische zet heeft uiteindelijk geleid tot concurrentievoordeel en gegarandeerde kwaliteit door de samenwerking met 73 Aanhuis.nl winkels’.

Parket

‘Wat begon als een parketspeciaalzaak, is nu uitgegroeid tot een complete ontzorger voor de inrichting van huizen en appartementen. Bij Aanhuis.nl Mijdrecht nemen wij jou, na een grondig interieuradvies, alle zorgen uit handen. Van stukadoren, installatiewerkzaamheden, elektrawerkzaamheden tot het maken van lichtplannen en ook volledige traprenovatie, het plaatsen van binnenwanden, verlaagde plafonds en vloerverwarming, zowel traditioneel als elektrisch, behoort tot onze expertise. Daarnaast bieden wij diensten en kwalitatieve producten op het gebied van behang- en schilderwerk, allerlei soorten vloeren, raamdecoratie, gordijnen, shutters, buitenzonwering, kasten op maat, roomdividers, stalen deuren en smart home-oplossingen.

Het voordeel voor onze gewaardeerde klanten is duidelijk: alles onder één dak. Van advies, inspiratie en verkoop, tot planning, inmeten, monteren en oplevering. Eén aanspreekpunt voor al jullie behoeften. Met trots en dankbaarheid kijken we terug op 25 jaar, en we streven ernaar om onze klanten ook in de komende jaren te blijven verrassen met vakmanschap en innovatie. Wie jarig is trakteert! Kom langs! Geniet van onze speciale jubileumacties en ontmoet onze vakmensen, ze staan klaar om jou te helpen!