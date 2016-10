Zwemmen: Jeugd piekt in Alkmaar

Aalsmeer - Onder leiding van hoofdtrainer Paul van Zirkzee en met hulp van Marianne Pannekoek hebben 11 junioren- en jeugdzwemmers van Oceanus op zondag 9 oktober gestreden in Alkmaar.

Bij de jongens junioren kwamen Liam Breebaart, Jochem van Zanten en Luuk Scheuer in actie. Voor Liam stond de 100 meter wisselslag, de 200 meter vrije slag en de 100 meter rugslag op het programma. Net hersteld van een griep zaten er nog geen topprestaties in. Jochem zwom 100 meter wisselslag, 100 meter schoolslag en 200 meter vrije slag. Zowel op de schoolslag als op de vrije slag bereikte hij de finale en behaalde daarin een verdienstelijke vijfde en zevende plek. Luuk begon sterk op de 100 meter wisselslag met een derde plek in een mooi persoonlijk record van 1:13.32, waarna hij ook zijn record verbeterde op de 50 meter vlinderslag in een tijd van 31.95. Bij de 200 meter vrije slag stokte het even, maar behaalde hij wel een finaleplaats. Na ook nog een 100 meter rugslag te hebben gezwommen in een nieuw persoonlijk record was de finale 100 meter vrije slag aan de beurt, waarbij hij nogmaals piekte met een vijfde plek in een mooi nieuw record van 1:05.42.

Bij de meisjes junioren kwamen Madelief Blesgraaf, Danique Pannekoek, Naomi Visser en Rachelle de Meij aan de start. Zowel Madelief als Danique zwommen de 100 meter wisselslag, de 100 meter schoolslag en de 200 meter vrije slag, maar konden in het nog jonge seizoen geen nieuwe persoonlijke records noteren. Rachelle zwom 100 meter schoolslag in een nieuw persoonlijk record en behaalde daarmee de finale, waarin zij nogmaals haar tijd aanscherpte tot 1:29.88 en derde werd. Ook op de 200 meter vrije slag zwom ze een nieuw record in 2:37.41, waarmee ze alweer een finaleplaats claimde voor de 100 meter vrije slag en in een nieuw eigen record van 1:12.42 netjes zevende werd. Naomi zwom 100 meter wisselslag in een nieuw persoonlijk record van 1:19.20 en behaalde een zevende plek. Na de 100 meter schoolslag kwam voor haar de 200 meter vrije slag, waarin ze een plek bemachtigde voor de finale 100 meter vrije slag. In de finale zwom ze een spetterend nieuw persoonlijk record van 1:06.13 en werd gedeeld tweede (zie foto).

Bij de jeugd kwamen Sebastiaan van der Born, Sohrab Shirzad, Britt van der Linden en Anouk Hilgers op het startblok. Voor zowel Sebastiaan als Sohrab stonden de 400 meter wisselslag, 100 meter schoolslag en 50 meter vlinderslag op het programma. Voor de heren was het de eerste keer dat ze 400 meter wisselslag moesten zwemmen; een van de zwaarste zwemnummers. Sebastiaan kwam uit net onder de 6 minuten in 5:58.65 en Sohrab begon heel moedig door de eerste 100 meter vlinderslag al te zwemmen in een nieuw persoonlijk record van 1:07.53 en kwam bij de finish uit op 5:22.63. Sebastiaan zwom op de 50 meter vlinderslag in een nieuw eigen record van 31.48 en Sohrab piekte op zowel de 100 meter schoolslag met een nieuw eigen record van 1:18.20 als ook op de 50 meter vlinderslag in een sublieme tijd van 29.28. Britt zwom 100 meter schoolslag en 50 meter vlinderslag, maar kon helaas nog geen persoonlijke records noteren. Anouk begon helaas met een diskwalificatie op de 400 meter wisselslag en een vijfde plaats op de 50 meter vlinderslag, maar revancheerde zich door op de 200 meter rugslag zowel een finale plaats als een nieuw eigen record in 2:40.57 te zwemmen en uiteindelijk met een derde plaats het podium te halen. Tot slot van deze lange maar mooie zwemdag stond er een mix estafette 4 x 100 meter vrije slag op het programma, waarin Oceanus met Sohrab, Anouk, Sebastiaan en Naomi een verdienstelijke tweede plaats behaalde.