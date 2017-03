Zwemmen: Colin en Jeanine de snelsten!

Aalsmeer – Zondag 5 maart is in De Waterlelie het jaarlijkse zwemtoernooi om de Lenie van de Meer bokaal gehouden. In deze wedstrijd, die georganiseerd wordt door Stichting Meer Armslag in samenwerking met zwemvereniging Oceanus, gaan valide zwemmers en zwemmers met een beperking de sportieve strijd met elkaar aan. Er wordt hiervoor een speciaal rekensysteem toegepast. Van de Stichting Meer Armslag namen zes zwemmers deel, van Oceanus een groter aantal en diverse zwemverenigingen uit de regio hadden zich ingeschreven.

Lenie van de Meer was de initiatiefneemster voor het oprichten van de Stichting Meer Armslag. De stichting zet zich in voor financiële ondersteuning van zwemmers met een beperking.

Het was een drukte van jewelste in het zwembad aan de Dreef. Er hing een vrolijke stemming met uiteraard een vleugje spanning. De zwemmers hebben hun uiterste best gedaan, er zijn diverse persoonlijke records neergezet. Maar de bokaal gaat naar de twee snelste zwemmers. Dit zijn dit jaar Colin Degenaars (zwemmer met beperking) en Jeanine Kocken.

De bekers zijn uitgereikt door Mike (Multi) van der Laarse, die het werk van zijn moeder voortzet. Om sporters met een beperking nog meer hun droom te kunnen laten verwezenlijken heeft hij een klein jaar geleden de Mike Multi Foundation opgericht. De Foundation ondersteunt onder andere tennisser Ruben Spaargaren en sinds kort ook triatleet Jetze Plat, die zondag ook aanwezig was tijdens dit zwemfestijn. Beide minder-valide sporters weten topprestaties neer te zetten en trainen voor deelname aan de Paralympics.

Foto: www.kicksfotos.nl. De winnaars van de wedstrijd om de Lenie van de Meer bokaal.