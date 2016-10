Uithoorn - In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 oktober is een personenauto gestolen vanaf de Bertram, nabij op de Klucht. Het betreft een Renault Clio, zwart van kleur met kenteken 8-XVT-13. Donderdagmorgen omstreeks 06.00 werd de vermissing ontdekt door de eigenaar. Mogelijk zijn er getuigen van de diefstal of inwoners die de auto hebben zien rijden/staan. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.