Uithoorn – Bij de Schumanflat in Uithoorn is maandagavond een steekpartij geweest. De politie is massaal uitgerukt. Een persoon raakte zwaargewond, en is mogelijk neergestoken. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd wordt momenteel onderzocht.

Foto’s: KaWijKo Media