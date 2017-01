Zondagsschilders bij de Werkschuit

Aalsmeer – Zondag 5 februari start de Werkschuit met een cursus Zondagsschilders. Het ruime en lichte atelier van de Werkschuit gaat nu ook op zondag open! Annefie van Itterzon geeft les in tekenen en schilderen en heeft iedere zondag een inspirerende en leerzame opdracht. Compositieleer, kleurgebruik, stijlen en technieken worden aangereikt en helpen de amateurkunstenaar verder in de creatieve zoektocht. Wonderlijk mooie maskers uit Venetië worden opgesteld en reproducties uit kunstboeken worden besproken. Gekeken wordt door de oogharen naar licht en schaduw en zo ontstaat verdieping.

Elke eerste zondag van de maand is een bekende Aalsmeerder te gast als model. En omdat het zondag is, wordt tijdens het werk naar klassieke muziek geluisterd. De cursus start op zondag 5 februari en de les is van 14.00 tot 16.30 uur. Inlichtingen en aanmelden via www.werkschuit-aalsmeer.nl. Aanmelden kan ook bij Margot Tepas via 06-12459347 en bij Marion Buckert via 06-11864861.