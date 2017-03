Langer wintertijd in horeca Aalsmeer

Wanneer in deze nacht de sluitingstijden voor de horeca-ondernemingen in Aalsmeer strikt worden toegepast zou dit betekenen dat deze een uur korter open zouden mogen zijn dan normaal gesproken.

Daarom is besloten dat in de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart voor de sluitingstijd van de horeca-ondernemingen de wintertijd gehanteerd mag worden.