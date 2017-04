Zoektocht naar 3e kinderburgemeester

Aalsmeer – De zoektocht naar alweer de derde kinderburgemeester is in de gemeente van start gegaan. In juni vorig jaar werd Sophie van Raaphorst officieel benoemd tot kinderburgemeester als opvolgster van Vince Boom. Tijdens de Juniorpramenrace kreeg zij de burgemeestersketting uit handen van burgemeester Jeroen Nobel. Ook dit jaar vindt de installatie plaats tijdens dit doe-spektakel op het water voor de jeugd.

Voordat het 18 juni is, dienen natuurlijk eerst kandidaten gezocht worden. Sophie, die in haar periode als burgemeester onder andere de eerste kinderburgemeestersdag heef georganiseerd in Aalsmeer en samen met leeftijds- en klasgenootjes gekookt heeft voor ouderen, is voor de werving op stap geweest met wethouder Gertjan van der Hoeven. De komen weken worden alle kinderen uit de groepen 6 en 7 van de basisscholen met een bezoek van dit tweetal vereerd.

Sophie’s enthousiastme draagt er vast bij dat veel jongens en meisjes zich kandidaat stellen. Voor hen wordt nog een speciale dag georganiseerd en uiteindelijk vindt een selectie plaats. Zes of zeven kandidaten mogen vervolgens campagne gaan voeren. Spannend! Wie wordt de derde kinderburgemeester van Aalsmeer? Heel benieuwd of het weer een meisje wordt of dat een jongen de meeste stemmen weet te vergaren. Weer uit Oosteinde of woont de nieuwe kinderburgemeester in Kudelstaart?