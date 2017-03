‘Zoek het uit’ thema 32ste Pramenrace

Aalsmeer – Massaal was gehoor gegeven aan deelnemers en betrokkenen om naar de feestavond van SPIE te komen. Het was bijzonder druk in The Beach vrijdagavond 3 maart. Er werden herinneringen opgehaald aan de afgelopen Pramenrace en wie hier nog even met beelden van wilde genieten, kon plaatsnemen op de veilingtribune alwaar op een groot scherm de promotiefilm van 2016 werd vertoond. Natuurlijk werd er ook volop gegist over de thema’s, die later op de avond bekend gemaakt zouden gaan worden. Wat hebben de heren en dames van SPIE dit jaar bedacht? In de veilingzaal vond dit officiële moment plaats. De banken waren allen bezet, sommige bezoekers moesten blijven staan. Zo vol was het.

Schoonmaakactie en SPIE-member

Eerst was er het jaarlijkse ‘praatje’ van Joost en Wim. Erg slecht te verstaan, helaas. Maar, met het oor boven op het nieuws toch vernomen dat er nog boten worden gezocht voor deelname aan de schoonmaakactie van SPIE op de Westeinderplassen op zaterdag 9 maart. Start tussen acht en half negen in de ochtend bij de Watersportvereniging aan de Uiterweg. En er werd iets nieuws geintroduceerd. Het is mogelijk als persoon SPIE-member te worden. Voor slechts 100 euro per jaar een gratis uitnodiging voor de feestavond, gratis bezoek receptie voor het nieuwe jaar, gratis ontbijt vooraf aan de pramenrace, gratis ontvangst van het stichtingsblad ’t Spietje en gratis een t-shirt met het thema erop. Geïnteresseerd? Kijk vooral op de website.

‘Later als ik groot ben’

Na deze mededelingen was het eerst de beurt aan het bestuur van de Juniorrace om het thema voor 2017 bekend te maken. Er werd een filmpje vertoond met verbaasd kijkende kinderen, maar ook allerlei beroepen, voer- en vaartuigen en (beroemde) sporters. In beeld kwam twee keer ‘Believe in your dreams’. Vrij vertaald in het Nederlands: ‘Later als ik groot ben’. Het thema van de Juniorrace die op zaterdag 17 juni gevaren gaat worden. De start is weer bij het Stokkeland. Een week ervoor, zaterdag 10 juni, is er een grootse sportmiddag voor bepaling van de startvolgorde en deze is in The Beach.

Enig idee?

De spanning steeg, nu zo het thema van 32ste Pramenrace. Ook hiervoor werd een filmpje aangezet. Dit verliep niet helemaal vlekkeloos. Er moest opnieuw opgestart worden. Het publiek kon wel lachen om dit moment van uitstel. “Ben jij goed in zoeken? Probeer het thema te vinden in het filmpje. Succes.” De tekst op het scherm en daarna werden allerlei beelden op de bezoekers afgevuurd: Cowboys, dansers, bloemen, dieren, schepen, raceauto’s, stripfiguren, maar ook de watertoren, het vrijheidsbeeld en de eifeltoren. Geen touw aan vast te knopen. “Enig idee?”, werd gevraagd. “Dat is niet erg, wij ook niet.” Gevolgd door het thema van 2017: ‘Zoek het uit’. Het bestuur van SPIE heeft besloten de fantasie van de deelnemers te testen… Het begrip is ruim, heel benieuwd wat voor een bonte stoet dit geeft op zaterdag 9 september. De aanwezigen konden in ieder geval dit thema wel waarderen. Eerst wat ongeloof en gelach, maar daarna een luid applaus!

De gemeente was overigens ook live aanwezig bij de bekendmaking van de thema’s van de Juniorrace en de Pramenrace. Het is misschien enkele bezoekers opgevallen. Gewoon incognito, zonder ambtsketting, zat burgemeester Jeroen Nobel in de zaal. Jawel! Na afloop vertelde hij onder de indruk te zijn van de vele bezoekers, hun enthousiasme en grote waardering te hebben voor het SPIE-bestuur. De heren en dames weten toch ieder jaar weer Aalsmeer positief op z’n kop te zetten!

Door Jacqueline Kristelijn

Foto: www.kicksfotos.nl. Het bestuur van SPIE.