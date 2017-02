Zilver voor tennisser Ruben op WK

Aalsmeer – Afgelopen week heeft rolstoeltennisser Ruben Spaargaren deelgenomen aan de Cruyff Junior Masters in het zuid Franse Tarbes. Tijdens deze Masters, ook wel het officieuze WK junioren genoemd, komen de top zeven van de wereld ranglijst (aangevuld met een speler die een wild card van de organisatie heeft gekregen) bij elkaar om te strijden om de eerste plaats. Ruben bezet op dit moment de vierde plaats in deze ranglijst en het was de laatste keer dat hij hier aan mee kon doen.

Het toernooi begon met een poule fase met twee poules van vier spelers. De beste twee van de poule plaatsten zich voor de halve finale. Ruben wist zich na winst op onder andere de huidige nummer één van de wereld ongeslagen te plaatsen voor de halve finale. Hier nam hij het op tegen een Zuid Afrikaanse speler. Na een wat mindere start van de eerste set, heeft Ruben de wedstrijd op overtuigende wijze weten te winnen met 7-5 en 6-1. Met deze overwinning mocht Ruben zich opmaken voor de finale. Zijn tegenstander was de Spaanse junior, die op dit moment de tweede plaats op de wereld ranglijst bekleedt. Een pittige wedstrijd, zeker omdat de tegenstander voor de derde keer op rij kampioen kon worden. De eerste set begon voorspoedig met een vroege break. Bij 5-4 had Ruben de gelegenheid om de set naar zich toe te trekken, maar moest uiteindelijk de setwinst aan zijn tegenstander laten (5-7). De tweede set liet een gelijk verloop zien. Ruben wist deze winnend af te sluiten met een stand van 6-4. Met deze gelijke stand in sets was een beslissende derde set nodig. Door een aantal ongelukkig foutjes, keek Ruben al snel tegen een 0-3 achterstand aan en werd het uiteindelijk zelfs 0-5. Ook bij deze stand gaf Ruben de strijd niet op en wist met een spannend tegen offensief terug te komen tot 3-5. Nog even hing een stunt in de lucht, maar met twee matchpoints tegen betekende het laatste foutje het verlies van de set met 3-6 en daarmee ook van de wedstrijd. Ruben kan terugkijken op een zeer spannende en gelijkwaardige finale wedstrijd. Toch een hele mooie tweede plaats.

Goud met dubbel

Naast het enkel toernooi werd ook gestreden om de dubbel titel. Ruben speelde samen met de Amerikaan Conner Stroud. Dit gelegenheidsduo wist met twee duidelijke overwinningen de dubbeltitel in de wacht te slepen en hiermee kon Ruben toch met een eerste plaats en dus een gouden medaille het toernooi afsluiten.

Meer weten over de activiteiten van rolstoeltennisser Ruben Spaargaren? Op www.rubenspaargarentennisonwheels.nl worden de laatste nieuwtjes getoond.