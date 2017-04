Zilver Daniël Giacon op NK schermen

Aalsmeer – Afgelopen weekend vonden in Almere de Nederlandse Kampioenschappen schermen plaats. Daniël Giacon uit Aalsmeer deed mee op het wapen floret. Daniël had een vrijstelling voor de voorrondes en trad op zondag aan bij de beste zestien floretschermers. De eliminaties werden allemaal gewonnen.

In de finale werd de 16-jarige Aalsmeerder door een clubgenoot van Schermcentrum Amsterdam (SCA) verslagen en kon er een zilveren medaille aan de indrukwekkende collectie worden toegevoegd.

Daniël zal dit jaar nog meedoen aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen en heeft zich als eerste Nederlandse floretschermer geplaatst voor het WK schermen in Leipzig. Hiervoor is hij nog op zoek naar financiële middelen en daarom is hij een crowdfundingsactie gestart op Talentboek. Meer informatie is te vinden op www.danielgiacon.nl.