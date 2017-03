Zeilen: Harde wind bij Snowball Matchraces

Aalsmeer – ‘s Winters gaat het wedstrijdzeilen op de Westeinderplassen gewoon door, als het weer dit toelaat. De Snowball Matchracers moesten deze winter toch nog drie keer verstek laten gaan, door windstilte, een klein ijslaagje en zelfs een extreme chill factor door kou en harde wind. Toch kwamen zij nog tot vier spannende zeildagen, die afgelopen zondag 19 maart weer met veel wind werden afgesloten.

De Snowball Matchraces worden verzeild in twee snelle boten uit de J22-klasse van de Watersport Vereniging Aalsmeer. Op een wedstrijddag moeten alle teams minstens een keer tegen elkaar hebben gevaren om een zg. round robin voor het klassement vol te krijgen. De harde wind noopte wedstrijdleider Herman van der Meyden ertoe, de races op de Kleine Poel te laten verzeilen en zelfs daar werd een vette windkracht 5 gemeten met vlagen tot in kracht 7. Dat gaf spannende momenten, niet alleen tussen de deelnemers onderling, maar vooral ook voor eigen boothandeling. Uiteindelijk wist het team van Anne van der Beek (Rotterdamse Studenten Zeilvereniging) hier het beste mee om te gaan. Hij nam de Matchrace Wisseltrofee over van het team She Sails van Rikst Dijkstra.

Klassementswinnaar over all werd het team van Louis de Ruiter (WVA). Surf voor alle informatie en spectaculaire foto’s naar www.westeinderzeilwedstrijden.nl.

Theo van Mierlo