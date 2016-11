Wintermarkt in Aelsmeer

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 19 november wordt weer de jaarlijkse wintermarkt in Zorgcentrum Aelsmeer gehouden. Aanstaande zaterdag 19 november vindt de Er zijn altijd leuke cadeautjes en koopjes, zoals kerstkaarten, windlichten, sieraden, honingproducten en leuke producten voor Kerst. Er is ook een boekenstand die tweedehands boeken verkoopt en het geld dat daarmee wordt opgehaald komt ten goede aan de bewoners van het zorgcentrum. Het Rad van Avontuur zal draaien met een trekking rond 11.00 uur en ’s middags rond 15.30 uur. Bewoners van het Zorgcentrum hebben hard gewerkt aan mooie producten, zoals decoratieve vogelhuisjes, sleutelhangers en gebreide kussens. Ook ontbreken de eigengebakken appeltaart en cake niet. Natuurlijk wordt ook weer heerlijke erwtensoep verkocht, die door de koks vers is bereid. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd. ’s Middags tussen 14.00 en 15.00 uur is er een optreden van Musicalvereniging OVA uit Amstelveen.

In de gang naar verpleeghuis Rozenholm ook diverse kraampjes. Er staan kramen met een grote variatie aan cadeau- en winterartikelen, decoraties en tweedehands boeken. In de kraam van Korenmolen De Leeuw kan ambachtelijk meel, bloem, diverse mixen en andere bakproducten gekocht worden. Kortom, het basisrecept voor een sfeervolle wintermarkt. In wintercafé De Violier wordt koffie, thee, of warme chocolademelk met wat lekkers erbij geserveerd. Doe mee aan het enveloppen- en raadspel waarvan de opbrengst ten goede komt aan de bewoners. Met dit geld en de opbrengst van de Wintermarkt wil de organisatie de bewoners een bijdrage aanbieden voor de jaarlijkse boottocht.

Belangstellenden zijn van harte welkom op zaterdag 19 november van 10.00 tot 16.00 uur in Zorgcentrum Aelsmeer en in verpleeghuis Rozenholm. Ingang aan het Molenpad 2.