Zaterdag tophandbal in De Bloemhof

Aalsmeer – Best een druk weekend voor de handbal heren van FIQAS Aalsmeer afgelopen 1 en 2 oktober. Zaterdag speelde het eerste team thuis tegen Visé BM uit België. Lange tijd wist Aalsmeer een kleine voorsprong te behouden van gemiddeld drie punten. Echter op het laatste moment wist Visé terug te komen en de wedstrijd eindigde gelijk, 30-30.

Best een kater voor de Aalsmeerse ploeg, maar hier lang bij stil staan, was geen optie. Zondag wachtte alweer de volgende wedstrijd. De heren werden verwacht in Zuid-Limburg voor een duel tegen OCI Lions, de landskampioen. Alles op alles werd gezet om deze wedstrijd te winnen en met succes. De landskampioen werd in eigen huis door Aalsmeer verslagen met 24-29. Dolblij werd de thuisrit ingezet.

Hopelijk smaakt deze winst naar meer, want aanstaande zaterdag 8 oktober wacht alweer de volgende wedstrijd. FIQAS Aalsmeer speelt thuis in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg om 19.15 uur tegen Merksem. Uiteraard is publiek van harte welkom. Heerlijk vinden de mannen het om aangemoedigd te worden, het geeft extra energie. Maak er maar een ‘handbal avondje uit’ van, want ook Dames 1 speelt zaterdagavond een thuiswedstrijd. Foreholte DS1 komt op bezoek in Aalsmeer. Deze wedstrijd begint om 20.45 uur in De Bloemhof.

Foto: www.kicksfotos.nl