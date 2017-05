Grote finale Popprijs Amstelland in P60

Amstelland – Op zaterdag 6 mei is de grootse finale van Popprijs Amstelland in het Amstelveense P60. Ook dit jaar gaan de finalisten weer de strijd aan om de titel en een groots prijzenpakket. Na twee spannende voorrondes in N201 Aalsmeer vindt op zaterdagavond 6 mei de spannende finale van Popprijs Amstelland 2017 plaats in P60 Amstelveen.

Bij de voorrondes hebben Take No Prisoners, Total Seclusion (uit Aalsmeer), The Estate en Last Minutes zich weten te verzekeren van een plaats in de felbegeerde finale door de jury te overtuigen van hen talent. Supertalent Mick Roché uit Amstelveen heeft met zijn band Mick de wildcard weten te pakken door de meeste publieksstemmen voor zich te winnen.

Op 6 mei zullen de vijf finalisten alles op alles zetten om aan het eind van de avond met de titel Winnaar Popprijs Amstelland 2017 en het grootse prijzenpakket – dat beschikbaar is gesteld door Popprijs Amstelland en haar officiële partners – naar huis te gaan.

Nadat vorig jaar onder andere Xander de Buisonjé en Ferry Roseboom (Excelsior Recordings) plaats namen achter het jurybankje, komt Popprijs Amstelland ook dit jaar weer terug met een uiterst vakkundige vakjury, samengesteld uit personen die allemaal op de één of andere manier afkomstig zijn uit de diverse aspecten binnen de muziekindustrie. Ook dit jaar zal Maaike Veeningen (Wethouder Cultuur) weer plaatsnemen achter het jurybankje als juryvoorzitster. De jury wordt gecompleteerd door Gerard Lohuis (Directeur P60), Lennard Gols (Cultuureducatie Amstelland), Klaas Leegwater (LiveXS, Oor) en Margot Landeweerd (Tornado Concerts). Als collectieve jury zullen zij de bands gaan beoordelen op techniek, originaliteit, creativiteit en podiumpresentatie.

Een belangrijke factor voor podiumpresentatie is ook de interactie met het publiek. Kom daarom zaterdag 6 mei naar P60 en wie weet juicht u uw favoriet de prijzen in! Zaal open vanaf 20.00 uur. Aanvang is 20.30 uur. In de voorverkoop kosten kaarten 5 euro, een toegangskaart kopen aan de zaal kost 7 euro.