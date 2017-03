Zaterdag kleding- en speelgoedbeurs

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 25 maart vindt van 10.30 tot 15.00 uur de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs plaats van de Doopsgezinde Gemeente in de Bindingzaal in de Zijdstraat. De opbrengst van de kledingbeurs is dit jaar bestemd voor Movement on the Ground.

Movement on the Ground is gestart door een groep studenten, die zich inzet voor de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.Vanuit hun filosofie om van een kamp een campus te maken werken ze tegenwoordig op kamp Kara Tepe op Lesbos. Kara Tepe is een kamp speciaal voor kwetsbare mensen, de helft van de bewoners is onder de 18 jaar. In samenwerking met andere organisaties en bewoners van het kamp maken zij van dit vluchtelingenkamp een plek waar in plaats van alleen wachten en uitzichtloosheid, juist ook inspiratie, duurzaamheid en educatie mogelijk is. Ze bouwden in januari een community centre rond een amfitheater in het kamp waar kinderen droog en warm kunnen chillen, spelen en leren, ze geven Engelse lesjes en delen broodnodige spullen als thermo-ondergoed, schoenen, wasrekken en schoenen uit. Ze nemen kinderen van 6 tot 17 jaar drie keer in de week met een bus mee om bij een lokale voetbalclub te trainen en spelen.

Lizanne Eveleens uit Rijsenhout ging in oktober en november als vrijwilliger naar Lesbos voor Movement on the Ground. Lizanne is in februari teruggekeerd naar Lesbos en is daar nu aan de slag als vrijwilligerscoördinator.

Spullen inleveren

Kleding, schoenen, tassen, speelgoed, enz. bestemd voor verkoop op de kledingbeurs kunnen vandaag, vrijdag 24 maart, ingeleverd worden tot 15.00 uur. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met 06-53912921.