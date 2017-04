Zaterdag inschrijving 4e Brommertourrit

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 22 april om 17.00 uur begint in café Joppe de inschrijving van de vierde editie van de Eerste Aalsmeerse Tourrit, georganiseerd door het Aalsmeers Bromfiets Genootschap. Deze rit wordt gehouden op zondag 21 mei vanaf 11.30 uur. Er worden weer veel deelnemers verwacht aan deze tourrit. Het aantal deelnemers is echter gelimiteerd. Wie zeker wil zijn van deelname wordt geadviseerd zaterdag op tijd aanwezig te zijn bij de inschrijving. De geplande tourrit heeft een lengte van ruim 70 kilometer en gaat weer door heel mooie delen in de omgeving. Waarheen blijft zoals altijd een verrassing. De kosten voor deze rit zijn 15 euro per deelnemer. Bij deze prijs zijn inbegrepen: een lunchpakket, een tourschildje en twee consumptiebonnen. Uiteraard zal er ook een bezemwagen mee rijden en worden er onderweg uitgebreide foto- en video-opnames gemaakt.

Zaterdagavond: Hobo String Band

De inschrijving duurt tot uiterlijk 20.00 uur omdat daarna de Hobo String Band op zal gaan bouwen voor het optreden wat zij die avond in Joppe zullen geven.