Zang- en dansfestijn met Pete’s Bigband

Uithoorn – Voor het derde jaar op rij organiseert Pete Bog’s Bigband een spetterend zang- en dansfestijn bij dans- en partycentrum Colijn op zaterdag 13 mei. De bezoekers worden getrakteerd op een avond muziek vol zang en solerende instrumentalisten. Naast (bijna) vaste zangeres Heidy Crooymans komen Danieke Stemmerik en Gerard van den Broek de Bigband enkele nummers versterken. Beiden zijn al vaker te horen geweest op diverse locaties in de regio en de band is verheugd dat ze weer mee willen zingen.

Daarnaast kunnen de bezoekers genieten van twee geweldige Aalsmeerse saxofonisten: Pim Stolz en Robbert Tuinhof. Tenorsaxofonist Robbert heeft eerder van zich laten in de Bigband door in de Aalsmeerse feestweek loeivette solo’s te verzorgen en Pim heeft eind april zijn zwoele klanken laten horen in jachthaven de Nieuwe Meer. Deze avond doen ze er nog een schepje bovenop. Zeker de moeite waard om live te komen zien en horen!

Natuurlijk speelt de Bigband aansluitend nog een lekkere set dansmuziek om de avond feestelijk af te sluiten. Een heerlijke avond swingende muziek, met een geweldige band en fantastische solisten. De aanvang is 20.00 uur.

Kaarten à 10 euro zijn in de voorverkoop te verkrijgen via de site (www.pbbb.nl), bij Dans- en partycentrum Colijn en bij The Read Shop op het Zijdelwaardplein te Uithoorn. Aan de zaal op de avond zelf is de entree 12,50 euro.