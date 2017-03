ZAAI Aalsmeer een succes!

Aalsmeer – Wethouder Economische Zaken Ad Verburg heeft op vrijdag 10 maart tijdens het Slotevent van ZAAI programma in Aalsmeer aan alle startende ondernemers een certificaat uitgereikt. Daarmee is het eerste ZAAI programma succesvol afgerond. Tien startende ondernemers zijn door de gemeente op weg geholpen, met masterclasses van ondernemers, workshops en persoonlijke coaching.

De startende ondernemers gaven aan dat ze door het volgen van programma ZAAI grote stappen hebben gezet. En de toekomst van hun bedrijf met vertrouwen tegemoet zien.

Wethouder Verburg: “Aalsmeer is een ondernemende gemeente. Startende bedrijven zijn van belang voor de vitaliteit en modernisering van de Aalsmeerse economie. Met het ZAAI programma bieden we startende ondernemers de kans om zich verder te ontwikkelen. Een versterking van de ondernemerskracht draagt in belangrijke mate bij aan een economisch sterker Aalsmeer.

Zaai Aalsmeer is vanaf het begin zeer enthousiast ontvangen door Aalsmeerse ondernemers. Bij deze bedank ik alle Aalsmeerse ondernemers die zich ingezet hebben voor ZAAI. Uiteraard bedank ik ook het bestuur van de Rabobank en Ondernemend Aalsmeer die het project ondersteund hebben.”

Alle ondernemers vertelden wat ze aan het programma hadden gehad. Een startende ondernemer had zelfs uitgerekend dat de gemeente door dit programma 100.000 euro bespaard op o.a. uitkeringen. Onder de tien startende ondernemers die meededen, zat natuurlijk ook de Winnaar van de verkiezing Starter van het Jaar Budget Broodjes. Wethouder Verburg wenste alle deelnemers veel succes met hun bedrijf. Ook stelde hij de nieuwe accountmanager Bedrijven Aalsmeer, Wendy Masselink, voor.

Verburg: “Omdat we veel positieve reacties hebben gekregen op ZAAI 1 gaan we hier zeker mee door. Alle startende ondernemers die nu al staan te trappelen om ook aan ZAAI 2 deel te nemen kunnen zich vanaf vandaag inschrijven op de website www.zaaiaalsmeer.nl. We hopen op veel aanmeldingen.”