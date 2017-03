Amstelveen – In het theaterseizoen 2016-2017 staat er een bijzonder gezelschap op de planken van het theater: Yakanuko. Onder leiding van acteur Curt Fortin en met in de cast onder meer de zangeressen Sarah & Julia en luchtacrobate Noi Pakon. In de edutainment-jeugdvoorstelling ‘Yakanuko – Vecht voor je dromen’ vertellen zij het verhaal van een kind dat door de harde realiteit van het leven zijn vermogen om te dromen verliest, en vervolgens door liefde en vriendschap de kracht hervindt om weer te gaan vechten voor zijn dromen.

De voorstelling van en over Yakanuko is een samensmelting van theater en muziek, die in dienst staat van het verhaal. Een inspirerend verhaal, verteld door Curt Fortin, over goed en kwaad, moed, vriendschap en wat het betekent om te vechten voor je dromen. Beleef met Yakanuko een heldhaftig avontuur met zang, dans, visuele effecten en een spetterende lasershow.

De voorstelling biedt niet alleen spectaculair entertainment; het heeft ook een duidelijk educatief en maatschappelijk karakter. Bedenker en schrijver Curt Fortin heeft hier heel bewust voor gekozen: “Ondanks de welvaart en voorzieningen in ons land, zijn er toch veel kinderen die in armoede leven. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar ook over wat misschien nog wel veel erger is: emotionele armoede. Vele kinderen lijden aan een gebrek aan liefde, aandacht en emotionele steun. Ze gaan er vaak onder gebukt en dit lijdt in veel meer gevallen dan je denkt tot automutilatie (zelfverminking) of erger. Met onze voorstelling proberen we ook deze grote groep kinderen te inspireren om hun innerlijke kracht te vinden en deze te delen. We staan samen sterk en zullen altijd de kracht hebben om weer op te staan, door te zetten en zo onze dromen te verwezenlijken.”

Aan de basis van de voorstelling ligt de rijk geïllustreerde jeugdroman ‘Yakanuko – Een gevaarlijke opdracht’. In dit boek wordt het verhaal verteld van het elfjarige jongetje Jake, die zijn vader kwijtraakte toen hij acht was. Vanaf dat moment besloot hij om voor zijn dierbaren te gaan vechten en hen te beschermen. Het is een persoonlijk verhaal dat auteur Curt Fortin heeft omgezet naar een jeugdroman in de categorie avontuur/fantasy/sci-fi, met illustraties van Nick van Leent.

Cast: Curt Fortin – verteller, zanger Nick van Leent – illustrator Sarah & Julia – zangeressen, danseressen Noi Pakon – danseres, luchtacrobate Jerenso Samwel – acteur, danser

Te zien op zondag 19 maart in de Stadsschouwburg te Amstelveen. Kijk voor meer informatie en overige voorstellingen op www.yakanuko.com