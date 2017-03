WV Westend viert 100-jarig bestaan

Aalsmeer – Het is 100 jaar geleden dat Watersportvereniging Westend werd opgericht. Het resultaat is een, weliswaar kleine, maar hechte vereniging met een uniek monumentaal clubhuis in het water van jachthaven Dragt. Voor de toekomst ziet Westend het clubhuis als een plaats waar alle watersporters, belangstellenden en ligplaatshouders van de haven elkaar kunnen ontmoeten.

Om het jubileum extra luister bij te zetten wordt een feestelijke middag georganiseerd op zaterdag 27 mei. Leden en geïnteresseerden worden uitgenodigd om het 100-jarig jubileum te komen vieren vanaf 16.00 uur in clubhuis Westend aan de Stommeerweg 72d (ingang jachthaven Dragt). De bestuurders van de KNWV, gemeente Aalsmeer en de Provincie Noord-Holland zullen aanwezig zijn en het woord voeren.

Het bestuur van WV Westend bestaat uit Kees de Boo, Ann Dobbelman, Ed Breur, Raymond Dwinger en Joost Meijer en raadt alle belangstellenden uit 27 mei alvast in de agenda te noteren. Kijk voor meer informatie op www. wvwestend.nl.