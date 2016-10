Wouter wint Open Darts Poel’s Eye

Kudelstaart - Vorige week zaterdag was in het Dorpshuis van Kudelstaart de Open Dart Kampioenschap. Met 45 deelnemers was het gezellig druk. De organisatie was ook erg verheugd enkele nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. De (dart) sfeer werd nog eens extra verhoogd door de televisie bij de bar waar te zien was hoe Michael van Gerwen een toernooi van de PDC wist te winnen. Dit stimuleerde de ‘betere’ darters om tot grotere prestaties te komen, ook omdat er mooie bekers op de uiteindelijke winnaars stonden te wachten. Nadat de poule wedstrijden waren gespeeld werd duidelijk welke darters nog in de strijd waren om de nieuwe Kudelstaart Open kampioen te kunnen worden. Er was een sterke delegatie van het eredivisie team Mission Impossible aanwezig, zij bereikten alle vijf de winnaarronde. Zij zaten elkaar echter in de weg. Gerard Klijn verloor in de kwartfinale van teamgenoot Theo van de Stroom, terwijl Theo op zijn beurt in de halve finale verloor van teamgenoot Wouter Rietveld. Enkele ‘Poel’s Eye-ers’ lieten zich ook gelden. Zo schakelde William Hunitetu ook twee leden van Mission Impossible uit, namelijk Martin Klijn en Steffan Kokkeling. Ook Lars Plaisier was nadrukkelijk aanwezig, niet alleen bereikte hij knap de halve finale, ook had hij met een zeer mooie 142 finish de Hoogste Uitgooi van de avond. De finale ging echter uiteindelijk tussen William en Wouter. In het begin kon William nog enigszins tegenstand bieden, maar halverwege ging Wouter los. Er gingen twee legs in 5 beurten uit, waarvan 1 met een 104 finish. Bij 1 leg hield hij na 3 beurten 41 over door scores van 140 – 180 – 140. Zijn uitgooi percentage was met 45% ook uitstekend verzorgd. Kortom, Wouter werd de terechte, nieuwe Kudelstaart Open winnaar. William bleef zodoende op 1 titel staan (2014) en werd voor de derde keer ooit tweede.

Volgende week, vrijdag 21 oktober, is weer een gewone speelavond van de Poel’s Eye. De Poel’s Eye is geen besloten club, iedereen is welkom, vooraf inschrijven is niet nodig. De inschrijving in het Dorpshuis sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Foto: Kampioen Wouter Rietveld (links) naast William Hunitetu.