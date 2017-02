Workshops Mad Science in bieb

Aalsmeer – Creativiteit, samenwerken, kritisch denken en probleemoplossend vermogen; een paar voorbeelden van 21st century skills waarover je de laatste tijd veel hoort in het onderwijs. Mad Science stimuleert deze vaardigheden bij kinderen in de basisschoolleeftijd, met uitdagende en leuke workshops. Deze voorjaarsvakantie kunnen kinderen hiervoor terecht in de Bibliotheek Amstelland.

Zowel in Aalsmeer, Uithoorn als Amstelveen kunnen ze meedoen met de Mad Science Workshop dagen. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen kiezen uit de workshops Wervelend weer – maak je eigen regenwolk (Uithoorn), Ruimtereizen – maak je eigen Shuttle Copter (Westwijk), Radicale Robots – de wereld van robotica (Aalsmeer) en Fladderende vogels (4-12 jaar) – op ontdekkingstocht in de wondere wereld van de vogels (Stadsplein). De workshops worden verdeeld over de vestigingen gegeven op respectievelijk 23, 21, 20 en 22 februari. Kijk op de website www.debibliotheekamstelland.nl voor kaartjes en wanneer in welke vestiging welke workshop is.

Voor alle workshops geldt dat de deelnameprijs 7,50 euro bedraagt en voor bibliotheekleden 6 euro. De Mad Science workshops worden gegeven door Mad Science professionals en zijn razend populair, wees er dus snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.