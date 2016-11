Workshop origami voor kinderen

Amstelland - Sneeuwvlokken vouwen, hoe doe je dat? Van een gekleurd vierkant blaadje papier vouw je de mooiste vormen. In Japan maken ze al eeuwenlang kunstwerkjes van papier en daar noemen ze dat Origami. Samen met de Japan Women’s Club organiseert de Bibliotheek Amstelland een feestelijke Origami Workshop voor kinderen met het thema Winter.

Maak kennis met deze eeuwenoude, maar ook weer eigentijdse vouwkunst. Onder begeleiding en met advies van de leden van de Japan Women’s Club vouw je gegarandeerd iets moois. Of dat nu een kerstbal, pinguïn of iets voor in de kerstboom is, je kan gewoon langskomen en aanschuiven. Het vouwen duurt ongeveer een half uur per sessie en de laatste inloop is om 16.00 uur. Als je klaar bent met je Origami-kunstwerk krijg je limonade en een kleine Japanse verrassing.

De workshop Origami is op zondag 20 november in bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein tussen 13.30 en 16.30 uur, telkens een sessie van een halfuur. Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Meer informatie is te lezen op de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl