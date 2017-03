Workshop in bieb ‘Opgeruimd hoofd’

Aalsmeer – Op wellicht een enkele creatieveling na, is het tegenwoordig de heimelijke wens van vrijwel ieder mens: opruimen. ‘Een opgeruimd hoofd, is als een opgeruimd huis’, stelt Jolanda Meijer, work-life coach eerste klas, die er het boek ‘Een opgeruimd hoofd’ in zeven stappen (2016) over schreef. Een lijfboek dat beschrijft hoe je ervoor kunt zorgen dat je rust en overzicht krijgt in je hoofd.

Voor velen van ons is het elke dag opnieuw balanceren tussen werk en privé, tussen ‘willen’ en ‘moeten’, tussen loslaten of niet… Een wankel evenwicht dat snel verstoord kan worden. Hoe zorg je ervoor dat je weer op adem kan komen en de ruimte terugvindt om te doen wat belangrijk voor je is? Tijdens de workshop van Jolanda geeft ze veel tips over hoe om te gaan met stress en druk van buitenaf, hoe je nee zegt zonder schuldgevoel en hoe je de juiste prioriteiten stelt voor jezelf. Daarnaast komt ook het loslaten van allerlei patronen aan bod.

Jolanda Meijer (ex-KLM) is een expert in ruimte winnen en overzicht creëren. In haar coachpraktijk begeleidt ze mensen die door allerlei oorzaken uit balans zijn geraakt om weer rust en ruimte in hun leven terug te krijgen. Zij geeft trainingen in timemanagement en coacht werknemers om meer plezier in het werk te krijgen. Ze is gespecialiseerd in het verbeteren van de werk-privébalans.

De workshop is op dinsdag 14 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur in bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat. Prijs: 12,50 euro en voor bibliotheekleden 10 euro.

Foto Jolanda Meijer door Katja Mali.