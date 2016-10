Workshop bij het Passionkoor

Uithoorn - Welkom bij het Passionkoor, dat weer plaats heeft voor nieuwe leden. Na de twee laatste optredens in Amstelveen kregen de koorleden veel vragen van geïnteresseerden, of er veel tijd besteed wordt aan oefenen, of het moeilijk is om zonder bladmuziek te zingen en hoe het is om wereldmuziek te zingen. Om deze belangstellenden de kans te geven om te ervaren hoe dit werkt, wordt een workshop gegeven. Belangstellende beginnende en geoefende zangers en zangeressen worden uitgenodigd om samen met de leden van het Passionkoor een eenvoudig nieuw lied in te studeren en te ervaren hoe dat werkt. Het Passionkoor is een gemengd koor, dat oefent in Uithoorn en zangers en zangeressen heeft uit de wijde regio er omheen.

De workshop is op maandag 24 oktober op de vaste locatie in basisschool ‘t Startnest aan de Arthur van Schendellaan 100e in Uithoorn. Inloop van 20.00 tot 20.30 uur. Start workshop om 20.30 uur tot 22.30 uur. Voor opgave en vragen: secretaris@passionkoor.nl. Kijk voor meer informatie op de website www.passionkoor.nl