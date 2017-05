Uithoorn – Een woonboot aan de Elzenlaan in Uithoorn bleek vanmorgen vroeg aan het zinken te zijn. Door een lekkage liep de boot steeds voller met water. De brandweer werd erbij geroepen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. De hulp is gevraagd van een speciaal voertuig van de brandweer in Hoofddorp. Deze bracht speciale klokpompen om de woonboot leeg te kunnen pompen.

Foto: KaWijKo Media / Ricardo Neeskens