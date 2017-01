De Kwakel – Op donderdag 19 januari rond tien uur in de avond is brand geweest in een woning aan Op de Linie. Oorzaak van de brand was de wasdroger, die vlam heeft gevat. Het vuur is door de brandweer van Uithoorn geblust. De bewoner had rook ingeademd en is nagekeken door de ambulancemedewerkers en ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Er is rook- en waterschade.

Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn