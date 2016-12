Woning Zwarteweg klaar voor sloop

Aalsmeer – Jaren een doorn in het oog geweest voor velen. Ooit een mooi dubbel woonhuis aan de Zwarteweg, maar door verwaarlozing ging de woning steeds verder achteruit. Bij de realisatie van het bedrijventerrein aan de Witteweg hoopte de gemeente dat de laatste bewoner zou willen vertrekken, maar deze zag verhuizen niet zitten. De bewoner is nu helaas, wel op behoorlijk hoge leeftijd, overleden en dus is de weg vrij voor verdere ontwikkeling van deze locatie. Zeker is dat het huis gaat verdwijnen. Alle ramen zijn er reeds uitgehaald en er is een hek om de woningen gezet waaraan een spandoek is bevestigd van een sloopbedrijf. Weer een stukje oud Aalsmeer weg, maar in dit geval was redden echt onmogelijk.