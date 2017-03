Aalsmeer – Het is woensdag 15 maart! Stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Vorige week deed burgemeester Jeroen Nobel in de krant een oproep om vooral te gaan stemmen. In veel landen is er niet dit recht om mee te bepalen wie het land gaat besturen. Het is een democratisch recht.

In Aalsmeer en Kudelstaart zijn totaal 14 stemlokalen ingericht en het rode potlood ter hand nemen kan de hele dag van 7.30 tot 21.00 uur. Voor wie wordt een hokje rood gekruist? Aan u/jou de keus. Doen hoor!

De uitslag zal pas laat in de avond, misschien zelfs wel rond middernacht, bekend zijn. Maar is natuurlijk donderdag te lezen op www.meerbode.nl.