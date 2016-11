Winterspeurtocht in Amsterdamse Bos

Amstelland - Trek op zondagmiddag 4 december warme kleding aan en doe de winterspeurtocht in het Amsterdamse Bos. Welke dieren kom je buiten tegen? De speurtocht is geschikt voor het hele gezin en duurt ongeveer een uur. De kosten zijn 5,60 euro per rugzakje geschikt voor 4 of 5 personen. Start bij De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. De speurtocht is af te halen van 10.00 tot 15.00 uur afhalen. Kijk voor meer informatie op www.amsterdamsebos.nl of bel 020-5456100. De Boswinkel is iedere dinsdag tot en met zondag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.