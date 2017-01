Wintersfeer vanaf de Watertoren

Aalsmeer – Er is volop geschaatst afgelopen weekend. Vooral zondag was de schaatspret groot. In Aalsmeer en Kudelstaart gingen vele inwoners de dichtgevroren sloten op en genoten van de mogelijkheid om te (leren) schaatsen. Ook trokken velen naar de Bosbaan waar een prachtige ijsbaan wachtte. In Rijsenhout opende ijsclub De Blauwe Beugel zondagmiddag 22 januari de schaatsbaan in het Konnetlaantje. De Westeinderplassen ligt ook ‘dicht’, maar afgeraden wordt om hier te gaan schaatsen. Uiteraard zijn er altijd durfals en liefhebbers die de Poel willen ‘trotseren’. Het is ook zo mooi om te kunnen schaatsen op de grote plas en tussen de eilanden. Bij het recreatie-eiland is het ijs getest en voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. Ga in ieder niet alleen het ijs op!

Fotograaf Kick Spaargaren is een fervent schaatser, maar zondag koos hij er voor om schaatsers op de gevoelige plaat vast te leggen. Hij klom zelfs naar het topje van de watertoren en maakte bijgaande sfeervolle foto. Prachtig toch?! De watertoren is overigens aanstaande zondag 29 januari weer open voor publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Een mooie gelegenheid om van het uitzicht te genieten en zelf ook foto’s te maken.

Foto: www.kicksfotos.nl