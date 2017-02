Aalsmeer – Afgelopen weekend voerde de sneeuw de boventoon in Aalsmeer en omstreken. Alle wedstrijden waren bij FC Aalsmeer en de omliggende voetbalverenigingen afgelast. Ook in de poule van MO13-1, behalve de wedstrijd FC Aalsmeer tegen Alliance 22. De meiden, onder leiding van coaches Dave en Wilco en aanhang, trotseerden de sneeuw en togen richting de voetbalvelden van Alliance 22 in Haarlem. Bij aankomst waren de voetbalvelden wit gekleurd en met een bezem en veger werden de contouren van de lijnen op het veld een beetje zichtbaar gemaakt.

Al met al geen ideale omstandigheden om een potje voetbal te spelen. De meiden lieten zich letterlijk niet ondersneeuwen en getuige van een goede wedstrijdspirit speelden zij zonder protest een winters balletje voetbal.

Ondanks het glijden, een sneeuwstorm die de dames ook een beetje parten speelde werd de eindstand 4-2 voor Alliance 22. Ondanks het verlies voor FCA toch een bijzonder potje sneeuwvoetbal. De omstandigheden waren verre van ideaal, maar deze sneeuwrijke pot zullen de meiden van FC Aalsmeer, maar ook de ouders aan de zijlijn, niet snel vergeten.

Door: Ingrid Claasen