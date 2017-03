Winst voor eerste teams FC Aalsmeer

Aalsmeer – De voetballers van FC Aalsmeer hebben zaterdag 11 en zondag 12 maart goede zaken gedaan. Beide teams wisten uit en thuis te winnen. FCA zaterdag speelde een uitwedstrijd in Nieuwegein. SV Geinoord was de tegenstander. Aalsmeer was duidelijk het betere team. Met 2-0 werd terecht gewonnen. Vorige week was de eerste klasser ook in Nieuwegein. Deze wedstrijd eindigde gelijk, 1-1.

FCA zondag had het eerste van ASC uit Oegstgeest op bezoek. Het was een prachtige, zonnige dag en vele supporters stonden langs de lijn bij het fraaie complex van de voetbalvereniging aan de Beethovenlaan. De kijkers werden getrakteerd op een hele spannende wedstrijd, die uiteindelijk in het voordeel van Aalsmeer werd beslist: 3-2. Een opsteker voor de ploeg, die vorige week tegen KDO uit De Kwakel nog het hoofd moest buigen, 2-0 verlies. Het team miste toen wel diverse belangrijke spelers, zondag waren de Aalsmeerse mannen weer op sterkte en met een prima resultaat.

RKDES 1 had onverwachts vrij zondag. Tegenstander zou Floreant zijn, maar deze ploeg heeft zich terug getrokken uit de competitie. Komende zondag 19 maart mogen de Kudelstaarters weer het gras op. Er wacht een thuiswedstrijd tegen rode lantaarndrager Gol Sport. In de uitwedstrijd wist RKDES met 7-1 te winnen. Dit mooie resultaat betekent natuurlijk niet dat winst opnieuw gegarandeerd is. Nooit een tegenstander onderschatten… Het wordt vast een spannende ‘pot’.

Foto FCA Aalsmeer zondag: www.kicksfotos.nl