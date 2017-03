Monsterzege voor voetballers RKDES

Aalsmeer – Een mooi voetbalweekend voor FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. De drie eerste teams van beide clubs wisten hun ‘pot’ voetbal winnend af te sluiten. FCA zaterdag 1 moest uit tegen AFC in Amsterdam. Een taaie tegenstander in deze eerste klasse A. Aalsmeer kwam op voorsprong, maar AFC kwam terug. Lange tijd bleef het 1-1, maar het was uiteindelijk Aalsmeer dat mocht juichen: Met 2-1 winst in de pocket terug naar eigen dorp.

FC Aalsmeer zondag 1 had Warmundo op bezoek bij het complex aan de Beethovenlaan. De voetballers van Aalsmeer stonden niet helemaal op scherp. Vele doelkansen werden niet afgemaakt of werden nipt gemist. Opluchting uiteindelijk toch bij het publiek. Er werd gescoord door Aalsmeer, 1-0 en deze winst werd niet meer uit handen gegeven. Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren. Eindstand: 1-0.

De voetballers van RKDES 1 hadden zondag Gol Sport op bezoek. In de uitwedstrijd had RKDES met 7-1 gewonnen, dus leek opnieuw winst voor de Kudelstaarters mogelijk. Heel goed mogelijk, zo bleek na negentig minuten spelen. De toeschouwers keken hun ogen uit, hebben misschien wel schorre kelen. Er moest maar liefst elf keer gejuicht worden voor RKDES. Een carnaval-uitslag zegt de ploeg zelf. Gol Sport werd zwaar verslagen. Een monsterzege van 11-0 (!) voor Kudelstaart.

Foto: www.kicksfotos.nl. RKDES tegen Gol Sport.