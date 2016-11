Winst handbal dames en voetballers RKDES

Aalsmeer – Het was best weer een heel druk en positief weekend voor sportliefhebbers en natuurlijk voor de sportbeoefenaars zelf. Zaterdag 5 november voetbalde het eerste van FC Aalsmeer thuis tegen SV Geinoord. Het thuisduel met veel publiek verliep voor Aalsmeer moeizaam. Al snel een 0-1 achterstand. Pas in de tweede helft wist Aalsmeer op gelijke hoogte te komen: 1-1. En dit was tevens de eindstand.

In de avond zat de Bloemhof vol voor een mooie handbalwedstrijd. Dames 1 moest het opnemen tegen HV Bentelo. De dames van FIQAS doen het goed de laatste weken, dus de spanning en verwachting was groot. De dames lieten zien in goede conditie te zijn en te beschikken over een hecht team. De dames van HV Bentelo moesten in Aalsmeer hun meerdere erkennen, eindstand 31-21. Feest in de Bloemhof!

Weer terug bij voetbal. Het Kudelstaartse RKDES gooit hoge ogen deze competitie. Er wordt regelmatig forse winst geboekt. Zondag 6 november kwam Floreant op bezoek aan de Wim Kandreef. RKDES wist te overrompelen. Floreant had niets in te brengen. Oppermachtig wonnen de Kudelstaarters met 4-0. Het team groeit in de ranglijst. RKDES nadert met rasse schreden koploper ASW uit Waddinxveen. Nog maar 1 punt verschil. Spannend! Wie pakt de titel?

Actiefoto handbal dames FIQAS Aalsmeer van www.kicksfotos.nl