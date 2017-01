Winnaars kassabon actie bekend

Aalsmeer – In de maand december organiseerden de winkeliers in Aalsmeer-Centrum een actie waarmee klanten hun aankoopbedrag terug konden winnen. Klanten konden iedere decemberkassabon registeren op de speciale actiepagina op de website. Alle kassabonnen van alle winkels in Aalsmeer-Centrum deden mee dus ook van de horeca, kappers en supermarkten. Bijna 1.600 bonnen werden geregistreerd en op dinsdag 10 januari heeft notaris Geert Labordus de prijswinnaars getrokken. Er wordt in totaal 750 euro uitbetaald met een maximum van 150 euro per kassabon. Dat leverde 18 prijswinnaars op, die inmiddels bericht hebben ontvangen en uitgenodigd zijn voor de prijsuitreiking op woensdag 25 januari aanstaande

Actie ‘Love is in the Air’

Niets gewonnen? Doe dan mee met de volgende leuke winactie in Aalsmeer Centrum. Sinds deze week is de kerstverlichting in de straten van Aalsmeer Centrum aangepast naar heuse liefdesverlichting, want in deze donkere en koude maanden kan iedereen wel wat licht en liefde gebruiken. Maak een selfie met een lichthart, plaats je selfie op de Facebook pagina van Meer Aalsmeer Winkeldorp en tag je geliefde, een vriend(in) of geliefd familielid.

Romantische prijzen

Hiermee maak je kans op mooie romantische prijzen die beschikbaar worden gesteld door de plaatselijke winkeliers. De actie start op donderdag 19 januari en loopt door tot eind februari. De winnaars worden begin maart bekend gemaakt. Kijk voor alle informatie op www.meeraalsmeer.nl of op de facebookpagina van Meer Aalsmeer Winkeldorp.

Foto: Notaris Geert Labordus en zijn collega Lidia Stroobach verrichten de trekking van de winactie, die in december is georganiseerd door Meer Aalsmeer.