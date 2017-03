Winkeldief steelt 3 blikjes bier

Uithoorn – Op donderdag 23 februari om half zes in de middag is een winkeldief op heterdaad betrapt in een super aan de Sportlaan. Een 37-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijf-plaats dacht de winkel te kunnen verlaten met drie blikjes bier. Door medewerkers werd gezien dat de vrouw de blikjes in haar jaszakken stopte. Bij de uitgang is zij aangesproken en later overgedragen aan de politie. Agenten hebben de vrouw meegenomen voor verhoor. Na enkele uren is zij heen gezonden. Er is proces-verbaal opgemaakt. De vrouw heeft een winkelverbod gekregen.