Windhaantje vat vlam op woning

Aalsmeer – Op woensdag 22 februari om negen uur in de ochtend werden de brandweer en de politie gealarmeerd voor een brand in de Christinastraat. Enkele buurtbewoners zagen vlammen komen uit de schoorsteen van een woning en sloegen alarm. Ter plaatse bleek dat het windhaantje boven de schoorsteen vlam had gevat. Waarschijnlijk was het haantje door de harde wind opgeschoven en boven de schoorsteen terecht gekomen. De brandweer heeft het vuur met behulp van de hoogwerker geblust. De brand was snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt.

Vrijwilligers gezocht

Om het vrijwillige brandweerkorps qua ledenaantal op peil te houden, worden nieuwe collega’s gezocht. Wil jij je inzetten voor de veiligheid in Aalsmeer? De brandweer houdt iedere maandag een oefenavond in de kazerne aan de Zwarteweg. Loop eens binnen. Meer informatie is te vinden op de website (www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl) en op facebook.

Foto: Yvonne van Doorn