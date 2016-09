Win kaartjes voor Ferry Maat Show

Aalsmeer – Er zijn kaarten niet opgehaald en daarom werden afgelopen donderdag in de krant de laatste tickets aangeboden voor de Soulshow van Ferry Maat. Deze vindt zaterdag 8 oktober plaats in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Het is de vijfde editie, dus een jubileum en daar hoort natuurlijk iets extra feestelijks bij. Uiteraard houden de organisatoren Mike van der Laarse, Kees Markman en Marcel Wilkes dit tot op het laatste moment geheim. Maar reken op veel gezelligheid en een geweldige dansavond in jaren tachtig stijl.

Vrijdagavondcafé

Voor wie na deze laatste oproep net kaarten misgelopen heeft, een tip: Luister vanavond naar het Vrijdagavondcafé Van Ron Leegwater en Caroline Baarse op Radio Aalsmeer tussen 21.00 en 23.00 uur. Het duo mag twee kaarten weggeven voor ‘Ferry Maat in Aalsmeer’. In het kader van deze aanstaande soul-avond hebben de programmakers besloten om er een speciale Soulshow-uitzending van te maken. Veel heerlijke nummers dus uit de jaren zeventig en begin jaren tachtig in de sfeer van de soulclassics. Samen met Heidi van de organisatie van ‘Ferry Maat in Aalsmeer’ mag Ron aan een luisteraar het setje van de laatste twee kaartjes weggeven.

Soulclassics

Hoe kun je die winnen? Door je favoriete Soulshow-classic door te geven tijdens de uitzending via telefoonnummer 0297-325858 of via studio@radioaalsmeer.nl Maar vooraf doorgeven kan ook via de Facebookpagina van het ‘Vrijdagavondcafé’ of het Twitteraccount.

Foto: Mike van der Laarse, één van de organiseren, en Ron Leegwater van het Vrijdagavondcafé met in hun midden Ferry Maat, de man waar het 8 oktober om draait en die platen gaat draaien, samen met Kees Markman en Marcel Wilkes.