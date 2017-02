Win romantisch weekend Parijs!

Aalsmeer – Op Valentijnsdag verras je je geliefde. Dit kan een geheime, nieuwe liefde zijn of de liefde waar je al jaren samen mee bent. Wie een Valentijns cadeau in het Centrum koopt, maakt kans op een romantisch weekend Parijs voor twee personen. Als dat geen leuke verrassing is!

Tot en met dinsdag 14 februari ontvangt iedere klant bij een aankoop van een Valentijns cadeau in de winkels in het Centrum een lot. Ingevulde lot(en) kunnen tot en met zaterdag 18 februari ingeleverd worden bij Monfleurique op het Raadhuisplein, Bloembinderij Raymond en Mooi Parfumerie in de Zijdstraat. Uit de inleverde loten wordt de winnaar getrokken.

De ondernemers van Meer Aalsmeer Winkeldorp verwelkomen u graag!

Voor meer informatie: www.meeraalsmeer.nl.