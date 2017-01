Bewoners knotten zelf weer wilgen

Aalsmeer – Ondanks hele gure omstandigheden was de opkomst hoog. Als er wat te doen of te vieren is in de Wilgenlaan, weten de bewoners elkaar te vinden. Afgelopen zaterdag 14 januari werd ’s morgens een begin gemaakt met het knotten van de wilgen. En er waren genoeg mensen om takken af te zagen en te knippen, de takken te verzamelen en op een grote hoop te gooien, de straat aan te vegen, enz. Vele handen maken licht werk.

Een poosje geleden besloten de bewoners om de wilgen alweer na een jaar te knotten, in plaats van twee jaar te wachten. De wilgen groeien erg snel en de takken gaan over de weg hangen en dekken het licht van de lantaarnpalen af. De kettingzagen werden dus gespannen en met brandstof gevuld en zaterdag was het zover.

Vooraf was afgesproken dat een deel van de takken gebruikt zou worden om een tipi tent te bouwen, een indianen wigwam. Tinie Pierik en Anne Kee Berghoef wist hoe dit aangepakt moest worden: “Bovenaan binden we de uiteinden van de takken met een touw strak bij elkaar, dan glijden de dunne toppen niet weg. En onderaan zetten we de takken dan in een wijde cirkel.” En zo gebeurde het, met goed resultaat.

De Wilgwam

Er werd ook een naam voor de tent gekozen. Tinie’s Tipi en Tipi Toppie scoorden hoge ogen, maar de meeste stemmen gingen duidelijk naar de Wilgwam. De Wilgwam blijft nog even staan, totdat de Meerlanden de boel komt opruimen.