Wijkje Venkelhof nadert oplevering

Aalsmeer – De bouw van het wijkje Venkelhof, naast de Spoorlaan, nadert zijn voltooiing. Het project bestaat uit acht halfvrijstaande woningen. Reeds ver voor de start van de bouw waren alle huizen verkocht. In juli is de start van de bouw gevierd en nu reeds kunnen binnenkort de nieuwe bewoners hun woning betreden. Mede dankzij de snelle bouwmethode is de oplevering nog voor het einde van dit jaar.

Het project Spoorlaan bestaat uit een aantal hofjes: Naast uit het Venkelhof uit het Laurierhof en het Korianderhof. In augustus is gestart met de bouw van de laatste vijf woningen in Korianderhof (tegenover de Spoorlaan, aan het Baanvak). Ook deze bouw verloopt voorspoedig.

In Laurierhof is gestart met het ontwerpen van het bouwplan voor zorgwoningen. Het doel is om hier circa veertig appartementen te realiseren in de sociale en goedkope categorie. De verwachting is dat in 2017 wordt gestart met de bouw.