Wijk Hofland in Mijdrecht in trek bij diefstal Airbags en navigatiesystemen

Mijdrecht – In de nacht van woensdag op donderdag 28-29 september was het weer goed mis. Op onderstaande adressen zijn tussen de genoemde tijden Airbags en Navigatiesystemen uit voertuigen gepoogd te stelen, of daadwerkelijk gestolen. Een getuige zag een man rennen met een zware rugzak bij één van deze diefstallen. De politie vermoed dat dit echt een dadergroep is in de vorm van Mobiel Banditisme: Deze wijk was kennelijk nu aan de beurt was’, aldus de wijkagent: ” de daders zijn meestal te voet of op de fiets zijn en hebben een rugzak of fietstassen bij zich en er staat kennelijk een vluchtvoertuig in de omgeving, waar de daders hun buit tussentijds droppen. Mogelijk was de Tweede zijweg de plaats waar de vluchtauto stond, gezien alles aan deze zijde plaatsvond. Met de afsluiting van deze weg, zal de vluchtroute ook verdwenen zijn”, aldus de wijkagent

De vstraten waar de diefstallen plaatsen vonden zijn: Zirkoon ( twee auto’s), Dubloen, Barnsteen, Aquamarijn, Diamant en de Botdrager. Bij de Botdrager werd de auto in zijn geheel meegenomen en deze werd later teruggevonden in Uithoorn. “Auto’s die in Mijdrecht gestolen worden, vinden wij daar vaak terug. We hebben echter nog geen indicatie naar een dader, ondanks dat we die hele wijk hebben uitgeplozen. De politie zal tijdens de nachtelijke uren hier extra op inzetten en hopen dat u 112 belt (en de Appgroep activeert) als u iets verdachts hoort of ziet”, aldus de wijkagent.