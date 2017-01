Wielrennen: Jordy wint met overmacht

Kudelstaart – De 19e editie van AGU Egmond-Pier-Egmond werd zaterdag 7 januari met overmacht gewonnen door Jordy Buskermolen. Na de lus in Castricum pakte hij een ruime voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. In een tijd van 1.05.53 finishte hij meer dan verdiend als eerste op de Boulevard Noord.

Het was een zware strijd in Egmond. Met een ijzige wind strak op kop bleef het tot Wijk aan Zee een grote groep van zo’n 100 fietsers. Diverse pogingen om een gat te slaan met het peloton haalden niets uit. Pas vlak na het keerpunt in Wijk aan Zee ontstond er een uitgestrekt lint van fietsers, waarbij Jordy samen met Joris Blokker de koppositie wist te pakken. Samen reden zij met ruime voorsprong naar Castricum aan Zee, waar Jordy het verschil maakte. “Ik merkte onderweg dat ik sterk was en heb veel gehad aan Joris (Blokker). Toen ik bij Castricum als eerste naar beneden kwam, heb ik even getwijfeld om op hem te wachten, maar besloot er toch alleen voor te gaan.”

De 25-jarige renner uit Kudelstaart, uitkomend voor strandteam Kees van der Niet uit Noordwijk, heeft het hele seizoen geen wedstrijd buiten de top 10 gereden, maar won nooit. “Eindelijk is het gelukt. Ik zat vaak dicht bij de winst, maar dat het hier nu lukt is fantastisch!”. Timothy Dupont, winnaar van 2016, wist zijn favorietenrol niet waar te maken en finishte als tweede. Joris Blokker werd derde.

Met deze overwinning versterkt Jordy zijn leidende positie in KNWU klassement en komt het leiderstricot steviger om zijn schouders te zitten.

Zondag 15 januari zal Jordy van start gaan in de beachrace Noordwijk – IJmuiden en terug, waarbij de renners om 9.30 uur starten op de boulevard voor hotels van Oranje.