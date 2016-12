Wie wordt 10.000ste bezoeker Watertoren?

Aalsmeer – De watertoren is komende zondag 18 december niet alleen in de middag van 13.00 tot 17.00 uur geopend, maar ook in de namiddag en avond van 17.00 tot 21.00 uur, dus wanneer het donker is. Wanneer men de beklimming doet naar de buitentrans (circa 50 meter hoogte) heeft men overdag al een fraai uitzicht over alle windstreken rond Aalsmeer. Wanneer het donker is wordt het een haast feeëriek schouwspel als men zo naar beneden en in de verte kijkt.

Deze dag kan tevens de 10.000ste bezoeker aan de watertoren worden verwacht, die dan uiteraard met een speciaal tintje zal worden verwelkomd. Het betreft de 10.000ste bezoeker van de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer, een vrijwilligers organisatie, die zorgt dat de watertoren voor allerlei soorten van activiteiten beschikbaar wordt en blijft voor inwoners van Aalsmeer en verre omgeving. Wanneer men de toren wil beklimmen is de entree voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro. Voor meer informatie kan men terecht op de website www.aalsmeer-watertoren.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl