Wethouder Verburg op bezoek bij Vita

Aalsmeer – Op 8 februari heeft wethouder Ad Verburg samen met directeur Sjaak van der Linde en Ghoesna Janmohamed van Vita Amstelland een bezoek gebracht bij Vita Amstelland. De wethouder nam deel aan diverse activiteiten van Vita Amstelland in Aalsmeer. Zo bezocht hij de koffie- en spelletjesgroep in de Parklaan, het financieel café in de Oude Veiling dat in samenwerking met Humanitas wordt georganiseerd en was bij de activiteit Meer bewegen voor ouderen in het buurthuis aan de Roerdomplaan.

Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg: “De activiteiten die Vita Amstelland organiseert zijn goed voor de sociale cohesie en tegen eenzaamheid. Nu, door de veranderingen in de zorg, de vaak oudere inwoners van Aalsmeer langer thuis blijven wonen is het belangrijk dat ze andere inwoners ontmoeten en actief blijven. De activiteiten van Vita Amstelland zorgen daar mede voor. De mensen die ik tijdens de activiteiten gesproken heb genieten er van en blijven hierdoor actief.”

Vita Amstelland is een laagdrempelige organisatie voor ouderen en biedt advies, psychosociale hulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de regio Amstelland. Vita Amstelland geeft mensen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de samenleving. Vaak kunnen inwoners die zelf oplossen, maar soms lijken problemen zo groot dat ze hulp van anderen nodig hebben. Aankloppen bij vrienden, familie of bekenden is niet altijd makkelijk. Met veel vragen kan men bij Vita terecht en er wordt als nodig doorverwezen. Vita biedt hulpverlening zowel individueel als in groepvorm. Gesprekken bij Vita zijn gratis en voor iedereen. Kijk voor activiteiten of meer informatie op www.vita-amstelland.nl.