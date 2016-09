Wethouder opent EK Powerliften

Aalsmeer – Veel kunst afgelopen zaterdag 17 en zondag 18 september in Aalsmeer, maar er was meer. Natuurlijk, denkt menigeen nu. Op sportgebied is er in de gemeente altijd veel te beleven. Er was voetbal met winst overigens voor FCA zaterdag en RKDES, de handballers van FIQAS hebben Volendam verslagen en in De Bloemhof was het EK Powerliften. Allemaal sterke mannen en vrouwen uit diverse landen die hun krachten kwamen vertonen in Aalsmeer. De Aalsmeerse Froukje kwam hier haar titel verdedigen. Eindelijk eens in eigen dorp je sport kunnen promoten en dat heeft Froukje met verve gedaan. Het EK Powerliften is zaterdag geopend door wethouder Robbert-Jan van Duijn. Beide dagen prima verlopen voor alle ‘spierbundels’. Donderdag meer in de krant.

Foto: Een deelnemer in actie: www.kicksfotos.nl