Wethouder leest voor bij Amstel-Meer

Aalsmeer – Wie heeft er nu niet tijd om een half uurtje voor te lezen? Op woensdagmiddag is het vaste prik dat vrijwilliger Stef komt voorlezen op dagcentrum Amstel-Meer. Bij de aftrap van de Nationale Voorleesdagen op woensdag 25 januari was er versterking: wethouder Gertjan van der Hoeven kwam op die dag voorlezen. “Ik lees mijn kinderen voor. Dat vind ik echt leuk om te doen. Wat ik hier herken is hetzelfde enthousiasme. Dat slaat weer terug op mij zodat ik mijn fantasie bij het voorlezen de vrije loop kan laten gaan. Zo wordt het verhaal van ons allemaal. We gaan er met z’n allen in op en beleven er allemaal plezier aan. Dit is als voorlezer echt fijn om te doen!” Het was een plezierige ontmoeting. Veel dank aan wethouder van der Hoeven voor het leuke moment en aan Stef voor het wekelijks voorlezen. Iedereen geniet er ontzettend van.

Dagcentrum Amstel-Meer is onderdeel van Ons Tweede Thuis. Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. www.onstweedethuis.nl.